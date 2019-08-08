2019/08/08 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.وذكرت الهيئة في بيان لها،أن طقس اليوم، سيكون مشمساً مع ثبوت لدرجات الحرارة في جميع مناطق البلاد.وأشار إلى أن بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 45 درجة مئوية، فيما تسجل محافظتي البصرة وميسان 48 درجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة الطقس في العراق ودرجات الحرارة المتوقعة النعيم نيوز.

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