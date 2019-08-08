لينكولن تدخلك عالم الرفاهية بسيارة مذهلة

2019/08/08 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة “لينكولن” الأمريكية مؤخرا سيارة Nautilus الجديدة التي صنفت كواحدة من أجمل السيارات الرباعية الدفع وأكثرها فخامة.وتظهر لمسات الأناقة في جميع أجزاء السيارة، بدءا من واجهتها الأمامية المزينة بشبك كبير من الكروم اللماع، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وانتهاء بعجلاتها الكبيرة وسقفها البانورامي الكبير المتحرك، الذي يمنح الركاب شعورا مميزا بالمتعة أثناء السفر.Video

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