الكعبي: لا يوجد حماية لأي فاسد تحت قبة البرلمان مهما كان انتماؤه ومكانته

2019/08/08 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدم وجود حماية لأي فاسد تحت قبة البرلمان مهما كان انتماؤه ومكانته.

وقال الكعبي في بيان إن رئاسة مجلس النواب على تواصل دائم مع مجلس القضاء الاعلى بشان موضوع رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد قبل انتخابهم كأعضاء في الدورة النيابية الحالية، مبينا أن السلطة التشريعية لن تسمح لأي فاسد او ناهب للمال العام، بأن يكون ممثلا عن الشعب ويمارس دورا رقابيا وتشريعيا.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد طالب مجلس النواب في وقت سابق برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية.

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