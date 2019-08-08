2019/08/08 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المحطة الفضائية الدولية قريبا تجربة غريبة حيث أعد رواد الفضاء مشروع استخراج المعادن من الصخور التي تتكون منها الكويكبات والقمر والمريخ.وأفادت الوكالة الفضائية الأوروبية بأن الأجهزة اللازمة لإجراء التجربة والتي صممها العلماء من جامعة إدنبرة تم تركيبها يوم 30 يوليو على متن المحطة الفضائية وذلك بعد أن أوصلتها إلى المحطة شاحنة “دراغون” الأمريكية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحطة الفضائية تشهد تجربة استخراج المعادن من الصخور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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