برشلونة يتغلب وديا على نابولي بثنائية

2019/08/08 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره نابولي (2-1)، في مباراة ودية أقيمت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.ووضع سيرجيو بوسكيتس، برشلونة في المقدمة بحلول الدقيقة 38، بهدف أحرزه بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ولم تمر سوى 4 دقائق، حتى أدرك مدافع “البارسا”، الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي، التعادل

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