“بالفديو”.. فوضى مخزية وتدافع بين “الرجال والنساء” بمؤسسة السجناء في بغداد

2019/08/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، زخم وتدافع من قبل المواطنين في مؤسسة السجناء السياسيين ببغداد، وذلك ضمن ممر ضيق للدخول والخروج منه ومختلط بين النساء والرجال.

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