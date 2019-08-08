الذهب يتماسك قرب 1500 دولار

2019/08/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب يوم الخميس، ليحوم قرب المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار، بدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة أقدمت عليها بنوك مركزية عالمية في ظل مخاوف ب

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