ممثل المرجع اليعقوبي يلتقي رئيس جمعية الثقافة الإسلامية لإحياء تراث أهل البيت(ع) في بوركينا فاسو

2019/08/08 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي الشيخ سلام الربيعي رئيس جمعية الثقافة الإسلامية لإحياء تراث أهل البيت “عليهم السلام” في بوركينا فاسوا محافظة بوبو ديولاسو الشيخ إبراهيم كيندو وجمع من أعضاء الجمعية.حيث قال رئيس جمعية الثقافة الإسلامية الشيخ إبراهيم كيندو : ” لقد تشرفنا صباح هذا اليوم بضيف من أرض المقدسات وهذا يعزز …

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