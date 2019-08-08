2019/08/08 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام زوجان بريطانيان بنشر صورتين لهما عبر موقع “فيسبوك”، إحداهما أثناء إدمانهما على المخدرات والأخرى بعد تعافيهما، في محاولة لتوعية الناس وتشجيعهم على الإقلاع عن تعاطيها.وتمكن الزوجان برينت وآشلي واكر، من ترك المخدرات في نهاية المطاف، وهما اليوم في مرحلة التعافي من إدمانها وآثارها المدمرة، في حين قام برينت بنشر صورتين عبر “فيسبوك”، صعقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصورة أبلغ من الكلام أحيانا شاهد فتك المخدرات بالإنسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصورة أبلغ من الكلام أحيانا شاهد فتك المخدرات بالإنسان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصورة أبلغ من الكلام أحيانا شاهد فتك المخدرات بالإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).