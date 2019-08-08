التضخم بمصر يسجل أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات مخالفا للتوقعات

2019/08/08 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز مخالفا

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