طوفان الحرائق فـــي العـراق!

2019/08/08 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

تعددت اسباب الحرائق في العراق والنتيجة واحدة, اضرار المزارع والمواطن الذي لا حول ولا قوة له الا الالم والحزن اللذان يغلفانه..



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