2019/08/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ادارة بعقوبة بتنفيذ 3 مشاريع خدمية بتمويل من ميزانية المحافظة .وقال عبد الله الحيالي قائممقام بعقوبة :” ان شركة محلية باشرت بانشاء جسر جديد على نهر ديالى وسط بعقوبة ،الذي تأخر أنجازه اكثر من 7 سنوات لاسباب متعددة “، مبينا :” ان العمل يشمل تعبيد الطرق الجانبية واكساء ضفتي النهر بمسافة كيلو مترين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بتنفيذ 3 مشاريع خدمية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بتنفيذ 3 مشاريع خدمية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).