نيمار على اعتاب ريال مدريد بعرض “لا يمكن رفضه”

2019/08/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إسبانية عدة عن عرض مغر من ريال مدريد لضم النجم المثير للجدل البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جرمان .وذكر موقع “Sport” ان رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو، والاستغناء عن افضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عاما، في صفقة كبرى من […]

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