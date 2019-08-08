2019/08/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية نوعية شنها الحشد الشعبي والجيش في ريف جلولاء شمال شرق المحافظة، مشيرا إلى أنها اسفرت عن ضبط "وكر العبوات والاحزمة الناسفة".

وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" قوة امنية مشتركة من الحشد والجيش نفذت عملية مباغتة في 4 مناطق بعمق ريف جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) خاصة ضمن مايعرف بحوض شيخ بابا والزور يوم امس والتي تمثل اهم مناطق نشاط خلايا داعش النائمة".واضاف المصدر، أن" القوة نجحت في كشف وكر الاحزمة الناسفة والعبوات التي كانت تستخدم من قبل داعش في استهداف الاهالي والقوات الامنية مبينا ان العملية جرت في تضاريس معقدة للغاية تتطلب السير لمسافات بعيدة وسط الاحراش والاشجار العالية للوصول الى اوكار داعش الإرهابي".واشار المصدر الى ان" العملية تاتي في اطار ستراتيجية انهاء خطر الخلايا النائمة وتدمير مضافاتها والعمل على وضع خارطة طريق تسهم في منع تسلل الخلايا الى الاراضي والقرى الزراعية".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والحشد ينفذان عملية امنية بريف جلولاء شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش والحشد ينفذان عملية امنية بريف جلولاء شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).