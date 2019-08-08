مجلس بغداد يعلق على عمليات فرز اسماء المتقدمين للتعيين على مديريات التربية

2019/08/08 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، على عملية فرز اسماء المتقدمين للتعين على مديريات التربية"، مؤكدا، انها" مازالت مستمرة في نفس المديريات وجميع الامور تسير كما اعلن عنها المحافظ فلاح الجزائري".

وقالت عضو مجلس المحافظة، جسومة الازيرجاوي، في تصريح صحفي، ان" المعلومات التي لدينا تشير الى استمرار مديريات التربية بفرز اسماء المتقدمين للتعين على ملاك التربية، من اجل حسم تلك الاسماء في الفترة المحددة لها".واضافت الازيرجاوي، أن" عملية الفرز تجري بشفافية وبحضور الجهات الرقابية ووسائل الاعلام لضمان عدم حدوث اي خرق في عملية اختيار الاسماء المطابقة للشروط والضوابط الموضوعة".واوضحت، ان" اكثر من 10 الاف درجة وظيفية بانتظار اكمالها من قبل لجان الفرز في مديريات التربية من اجل الاعلان عن الاسماء المقبولة في الايام المقبلة".واشارت بعض الانباء عن توقف عملية فرز اسماء المتقدمين للتعين على ملاك التربية، حيث ان عملية الفرز هذه كان يجب ان تبدأ قبل سبعة اشهر من اليوم، الا ان اجراءات ادارية وروتينية حالت دون ذلك.انتهى..م.م

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