مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف جراء الامطار غرب الهند

2019/08/08 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 16 شخصا على الأقل في ولاية مهاراشترا الهندية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار 5 مناطق، مما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني، إن: “الخزانات في هذه المناطق ممتلئة.وإذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار […]

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