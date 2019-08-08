2019/08/08 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أن الاحداث التي شهدتها منطقة سهل نينوى تمثل “نسفاً” لهيبة الدولة بالكامل.وقال العيساوي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن “ما حدث هو تمرد على أمر القائد العام”، مبينا أنه “يجب تطبيق القانون بسهل نينوى”.وتقرر في اجتماع القيادات الأمنية، في الثلاثاء، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى “نسفت” هيبة الدولة المركز الخبري الوطني.

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