2019/08/08 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون ظهور بقع صبغية ورائحة وحكة في الجلد، إشارة إلى تطور النوع الثاني من السكري.ويشير أطباء بريطانيون إلى أن ظهور تغيرات محددة في حالة الجلد، تنسب إلى العلامات التي بواسطتها يمكن تحديد تطور النوع الثاني من مرض السكري عند الشخص.بحسب موقع Express.كما هو معلوم يرتبط تطور النوع الثاني من مرض السكري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيرات في الجلد تشير إلى تطور النوع الثاني من السكري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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