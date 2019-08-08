الحشد يعثر على مضافات لداعش في الأنبار

2019/08/08 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، على مضافات تضم سلاحاً وعتاداً ومتفجرات ومواد لوجستية لداعش في الانبار.وذكر بيان للحشد ، أن “قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني نفذت واجباً في مناطق الكعرة والعودان والضايع والهدرة، في محافظة الانبار ، وأسفرت العملية عن العثور على مضافات أسلحة وعبوات وأحزمة ناسفة …

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