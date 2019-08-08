انخفاض التضخم السنوي في مصر

2019/08/08 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 8.7% في تموز الماضي من 9.4% في حزيران الماضي، وفقا لـ “رويترز”.وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي، شهد صعود التضخم إلى المستوى المرتفع البالغ 33% في 2017.ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية […]

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