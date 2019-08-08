اندلاع حريق في محال بسوق شعبية وسط اربيل

2019/08/08 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق صباح اليوم الخميس في محال تجارية في سوق الاسكان الشعبية وسط مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر في الدفاع المدني اليوم، ان الحريق ناجم عن اشتعال مولد كهربائي توفر الطاقة لعدد من المحال في السوق المذكورة.

واضاف المصدر ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق.

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