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الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى "نسفت" هيبة الدولة


الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى
2019/08/08 | 10:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أن الاحداث التي شهدتها منطقة سهل نينوى تمثل "نسفاً...

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