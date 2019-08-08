الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى

2019/08/08 | 10:36

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أن الاحداث التي شهدتها منطقة سهل نينوى تمثل "نسفاً...

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