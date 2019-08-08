2019/08/08 | 10:36
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى "نسفت" هيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، أن الاحداث التي شهدتها منطقة سهل نينوى تمثل "نسفاً...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع النيابية: احداث سهل نينوى "نسفت" هيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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