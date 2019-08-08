الديمقراطي الكردستاني يعلن سبب تمسك لواء الشبك بالسيطرات

2019/08/08 | 10:36

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان،، أن سبب تشبث اللواء 30 بالسيطرات في مناطق سهل نينوى ...

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