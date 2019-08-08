الخزاعي تطالب عبدالمهدي بإعادة النظر بالبرنامج الحكومي

2019/08/08 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية انعام الخزاعي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر بالبرنامج الحكومي واتخاذ جملة من الاجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات.وقالت الخزاعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعد الضجة الاعلامية التي حظي بها برنامج السيد “عادل […]

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