النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على عقارٍ بمحررات مزورة في البصرة

2019/08/08 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكَّنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، الخميس، من ضبط موظفين في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة؛ لقيامهما باستعمال مُحرَّراتٍ مُزوَّرةٍ بأسماءٍ وهميَّـةٍ.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري، قام بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما باستعمال مُحرَّراتٍ مُزوَّرةٍ بأسماءٍ وهميَّةٍ لوضع كفالةٍ […]

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