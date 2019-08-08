2019/08/08 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان.وأوضحت الرئاسة السورية أن المناسبة كانت استقبال مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب السورية، من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم.وقد أعلنت أسماء الأسد يوم السبت الماضي، خلال حوار على قناة “السورية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول ظهور للأسد مع عقيلته بعد شفائها من السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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