“العقل المدبر” لهروب سجناء مركز القناة في قبضة القوات الامنية

2019/08/08 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، عن القاء القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة.وذكر خبر عاجل لقناة العراقية شبه الرسمية، نقلا عن وزارة الداخلية، ان ‘المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت فجر اليوم، القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة’.هذا وتمكنت القوات الامنية من القاء […]

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