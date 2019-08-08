حريق يلتهم محال تجارية في اربيل

2019/08/08 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اندلع حريق ،اليوم الخميس، في محال تجارية في سوق الاسكان الشعبية وسط مدينة اربيل .وقال مصدر محلي، ان “الحريق ناجم عن اشتعال مولد كهربائي توفر الطاقة لعدد من المحال في السوق المذكورة”.واضاف ان “فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث لمكافحة الحريق”.

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