الصناعة تبحث مع شركة هيونداي الكورية التعاون في مجال الطاقة الشمسية

2019/08/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت شركة الزوراء العامة ، احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ، مع شركة هيونداي الكورية (Hyundai Solar Energy) آفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية.واوضح مدير عام الشركة هادي علي طه بحسب بيان لوزارة الصناعة :” ان الشركة استقبلت وفدا من شركة هيونداي الكورية للتباحث حول امكانية العمل المشترك ” ، مشيرا الى :” […]

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