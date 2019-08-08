2019/08/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد مدير الشركة المنفذة لملعب الحبيبية الدولي، فلاح منفي، ان الملعب سيكون جاهزاً للافتتاح بعد شهرين من الان.

وقال منفي في تصريح صحفي اطلعت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفي: ملعب الحبيبية الدولي سيكون جاهزاً للافتتاح بعد شهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفي: ملعب الحبيبية الدولي سيكون جاهزاً للافتتاح بعد شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).