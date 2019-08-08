2019/08/08 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مهاجر من اصل عراقي من مدينة ديترويت يبلغ من العمر 41 عاما بعد ترحيله الى العراق في حزيران الماضي وفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ترامب.. وفاة مهاجر بعد ترحيله الى العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ترامب.. وفاة مهاجر بعد ترحيله الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).