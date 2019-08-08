أسهم أوروبا تصعد بفضل ارتياح بشأن الصين

2019/08/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية يوم الخميس، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التي تركزت حول تصعيد متجدد في التوترات التجاري

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