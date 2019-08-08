نقيب الصحفيين يهنئ الشعب العراقي والاسرة الصحفية بمناسبة عيد الاضحى المبارك

2019/08/08 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … هنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، الخميس، الشعب العراقي والاسرة الصحفية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .وقال اللامي في تهنئته حصلت /بدر نيوز/، على نسخة منها: ” اتقدم باحر التهاني واعطر التبريكات الى الشعب العراقي والاسرة الصحفية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك”.وابتهل اللامي الى المولى عز […]

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