العمل تدعو المستفيدين من رواتب الاعانة الى مراجعة منافذ الصرف لإستلام عيدياتهم

2019/08/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير العمل، باسم عبد الزمان، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم اطلاق عيدية الاضحى البالغة "١٠٠" الف دينار لأكثر من مليون و"٢٠٠" الف اسرة مستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (١٢٣) مليار دينار"، داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف للاستلام".واضاف، ان" مجموع الاسر التي يعليها رجل اكثر من (٨١٥) الف اسرة فيما بلغ مجموع الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤١٦) الف اسرة".وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على منح الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية عيدية الاضحى بمبلغ "١٠٠" الف دينار لكل اسرة بناءً على طلب مقدَّم من قبله للتخفيف عن الفقراء وإنصافهم ولتكتمل فرحتهم بالعيد".انتهى..م.م

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