2019/08/08 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اشتباكات نارية" بين عدة فصائل من الحشد الشعبي .. بعد 24 ساعة من تثبيت عودتهم لنينوى) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اشتباكات نارية" بين عدة فصائل من الحشد الشعبي .. بعد 24 ساعة من تثبيت عودتهم لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).