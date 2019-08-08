2019/08/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس وجه قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر، اليوم الخميس، بفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات في مقبرة وادي السلام.وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر تفقد مقبرة وادي السلام من أجل تطبيق الخطة الأمنية”.واضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح الشوارع المغلقة منذ سنوات في مقبرة “وادي السلام” بالنجف وكالة خطوة برس.

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