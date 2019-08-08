2019/08/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين اليوم الخميس القبض على مطوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.وقال بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم شؤون السيطرات ألقى القبض عل مطلوب في سيطرة الجسر مطلوب وفق الماده ٤ إرهاب واحاله الى جهة الطلب”.وأضاف أن “قسم مكافحة اجرام صلاح الدين ألقى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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