2019/08/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنددت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بالإجراءات المناوئة ضد طهران من جانب النظام البحريني والمتمثلة في عقد اجتماعات “مريبة”، مبينة أنه لا يمكن للبعض أن ينعموا بالأمن على حساب الآخرين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس الموسوي استضافة المنامة لاجتماع حول أمن الملاحة البحرية بأنه “خطوة باتجاه زعزعة الاستقرار والأمن تمهيدًا لتدخل القوات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة، والكيان الصهيوني في شؤون منطقة الخليج”، بحسب الوكالة الإيرانية للأنباء.

ودعا موسوي، المسؤولين في البحرين إلى “الكف عن التحركات والإجراءات غير الحكيمة، واتخاذ مواقف بناءة بدل القيام بالدور اللوجستي في سياق عقد هذه الملتقيات”.

وأشار إلى أن “أمن الدول الإقليمية لن يتجزأ، ولا يمكن للبعض أن ينعموا بالأمن على حساب أمن الآخرين”، مبينًا أن “المتوقع من دول المنطقة هو أن تتحلى بالحكمة والبصيرة للحؤول دون تدخلات الأجانب المثيرة للفوضى في الشؤون الإقليمية”.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في بيان، عقد اجتماع يومي 21 و 22 تشرين الأول تحت عنوان أمن الملاحة الجوية والبحرية، باستضافة العاصمة البحرينية المنامة، في سياق برنامج فرق العمل التابعة لاجتماع وارسو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محذرة دول “مؤتمر المنامة”.. إيران: لن تنعموا بالأمن على حساب أمننا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محذرة دول “مؤتمر المنامة”.. إيران: لن تنعموا بالأمن على حساب أمننا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).