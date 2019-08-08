نائبة: بعد أن حظي برنامج عبد المهدي بضجة إعلامية.. الإنجاز هزيل !

2019/08/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوصفت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، الخميس، التقرير نصف السنوي بالمخيب للآمال، مبينة أن نسب الإنجاز كانت هزيلة مقارنة بالأهداف العريضة.

وقالت الخزاعي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إنه “بعد الضجة الإعلامية التي حظي بها برنامج عبد المهدي وما طرحه من أهداف عريضة تنقل البلاد من حال إلى حال؛ جاء تقرير المتابعة نصف السنوي مخيبًا للآمال، ومؤكدًا الانتقادات التي وجهت له سابقًا، والتي تركز على عدم واقعية المحاور وتفاصيلها لوضع العراق الراهن”.وأضافن: “نسب الإنجاز كانت هزيلة مقارنة بالأهداف العريضة للبرنامج، فضلًا عن إن معظم فقرات البرنامج الحكومي كانت تكرارًا للبرامج الحكومية والاستراتيجيات التنموية السابقة ومشتقة منها، وبالتالي كان ينبغي أن تفعل فقرات البرنامج الجديد بقياس الإمكانات المتاحة والوضع الحالي للبلاد”.

وأشارت إلى أن “انعكاس الأثر السلبي لضعف الأداء السياسي وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقة المركز بالإقليم على تنفيذ البرنامج الحكومي نظراً لحدوث نقص في الإيرادات الحكومية الناجم عن تخلف الإقليم في تسليم نفطه لشركة سومو رغم استلام حصته من الموازنة، بالإضافة إلى غياب العقوبات الرادعة للوزارات والجهات المتخلفة عن إنجاز المشروعات بالتوقيتات الزمنية المحددة والذي أعاق تنفيذ محاور البرنامج في الوقت المحدد”.

وطالبت الخزاعي رئيس الوزراء بـ “إعادة النظر بالبرنامج الحكومي وجعله أكثر واقعية للتطبيق ‏واتخاذ جملة من الضوابط والإجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز ‏المشروعات وتنفيذ ما ورد بالبرنامج الحكومي من تطبيق موازنة البرامج والاداء لعام ‏‏2020 كونها ضامن وداعم أساس لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

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