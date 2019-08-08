الراوي تبحث مع وزير الإعمار المشاريع المتلكئة وتوفير الآليات لدوائر أقضية الأنبار الغربية

2019/08/08 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقت عضو مجلس النواب العراقي نهله حمد الراوي، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، لإطلاعه على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المناطق الغربية من محافظة الانبار.

وذكر بيان لمكتبها الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقشت النائب نهله الراوي مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات تلكؤ المشاريع الخدمية في الاقضية الغربية وخاصة مشاريع المجاري في قضاء القائم وراوة وعنة بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور ومشروع الجسر الكونكريتي الرابط بين قضاء حديثة وناحية بروانة”.

من جانب آخر، بحثت النائبة عن الانبار مع وزير الإعمار “مشروع استحداث مجسر في مفرق مدينة عنة وإعادة تأهيل مشروع الشقق السكنية العامودية في القضاء ومناقشة تجهيز دوائر البلدية في الاقضية الغربية بالآليات”.





وأوعز الوزير “بمفاتحة محافظة الانبار لتجهيز دوائر البلدية في الاقضية الغربية بالآليات التخصصية وذلك لدعم عملية إعادة الإستقرار والبناء للمناطق المحررة”.

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