عاصمة اقليم كوردستان تحظر السباحة في الانهر والاماكن السياحية وتحذر

2019/08/08 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس عن منع السباحة في الانهر والاماكن السياحية بأي شكل من الاشكال خلال ايام العيد تجنبا لوقوع حوادث غرق بين مرتادي تلك الاماكن.

وقال قائممقام اربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير شرطة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت، انه "لن نسمح برفع الاسعار خلال ايام العيد وسنراقب اوضاع الاسواق عن كثب وسيتعرض كل من يقدم على هذه الفعلة للعقوبة، وكذلك سنراقب مواصفات المواد الغذائية التي سيتم طرحها في الاسواق".

ولفت الى ان وزارة "الداخلية قد حظرت السباحة في الانهر والاماكن السياحية، وهذا الامر ممنوع بأي شكل من الاشكال وسيتحمل اصحاب الاماكن السياحية المسؤولية الكاملة في هذه المسألة".

وتابع عبد الحميد بالقول ان "مديرية الصحة العامة في اربيل قد جهزت فرقها اضافة الى مديرية الدفاع المدني لتفادي اي حوادث محتملة والتعامل معها بشكل فوري في حال وقوعها".

من جهته قال طلعت خلال المؤتمر "وضعنا برنامجا كاملا لمشاركة الاجهزة الامنية في خطة العيد، وستتواجد في الاماكن العامة والسياحية والمولات التي يتردد عليها الناس خلال ايام العيد".

وتوقع اللواء الحقوقي طلعت اقبالا كبيرا من قبل سكان محافظتي دهوك والسليمانية ومناطق وسط وجنوب العراق على مدينة اربيل .

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