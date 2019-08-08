نائب عن الفتح: الصراع الأميركي الإيراني ارجأ اقرار قانون اخراج الأميركان

2019/08/08 | 11:40

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، عن سبب تاجيل تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من ا...

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