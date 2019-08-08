طريقة مستخدمة لتخفيض الوزن تحمي من مرض خطير

2019/08/08 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن آلات التمرين الرياضي العصرية القائمة على هز الجسم، يمكن أن تساعد في تجنب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

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