2019/08/08 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، افتتاح جسر الحرية العائم الذي يربط الجانب الأيسر مع الأيمن لمدينة الموصل، امام حركة العجلات.وذكرت القيادة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي نيابة عن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش افتتح اليوم، جسر الحرية العائم امام حركة […]

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