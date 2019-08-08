صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن الضربات الاسرائيلية لمواقع في العراق

2019/08/08 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت صحيفة التايمز مقالا لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر تحت عنوان “إسرائيل تهاجم الفصائل الشيعية في حربها الخفية ضد إيران”، مع انطلاق حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط الشهر الماضي.وينقل الكاتب عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله إن ” إسرائيل وسعت من دائرة استهدافها لإيران”.ويقول الكاتب إنه من شبه المؤكد […]

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