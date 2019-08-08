2019/08/08 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمل تطلق عيدية المشمولين بالحماية الاجتماعية

الخميس

08

أب

2019 :

11:27 am

35

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إطلاق عيدية الأضحى للمستفيدين

من إعانة الحماية الإجتماعية في بغداد والمحافظات.وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته الاعتيادية الثلاثاء الماضي، منح

عيدية قدرها 100 ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وجاء قرار مجلس الوزراء بناءً على طلب مقدَّم من وزارة العمل رئيس

هيئة الحماية الاجتماعية.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق عيدية المشمولين بالحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق عيدية المشمولين بالحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).