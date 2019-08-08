2019/08/08 | 11:46

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الامم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة ملياري دولار لتمويل برنامجها النووي

اتّهمت الامم المتحدة ، كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري

دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات

إلكترونية لتمويل برنامجها النووي".

وورد في تقرير المنظمة أن الأمم المتحدة تحقق في خمس وثلاثين حالة

على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في استهداف مؤسسات مالية

وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة منجمية للحصول على عملات

أجنبية".



واشار التقرير الى أن هذه الهجمات تتيح لكوريا الشمالية

إدخال إيرادات عبر طرق يصعب تقفي أثرها

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