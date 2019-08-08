عالية نصيف تنتقد بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد للوزارات والهيئات

2019/08/08 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، مبينة :” ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص منتفع وانتهازي ” .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين […]

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