الهند: قضية كشمير شأن داخلي

2019/08/08 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن قضية إقليم كشمير شأن داخلي، وحضت باكستان على الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية.وقالت الخارجية الهندية في بيان تعليقا على طرد باكستان السفير الهندي لديها، وإعلانها أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعلق التبادل التجاري مع الهند، إن “القصد من هذه الإجراءات الباكستانية هو تقديم صورة مثيرة

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