2019/08/08 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان سري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. برلمانية تنتقد استحداث مفتشين عموميين جدد للوزارات والهيئات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. برلمانية تنتقد استحداث مفتشين عموميين جدد للوزارات والهيئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).